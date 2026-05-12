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Una imagen difundida por la Marine Nationale el 6 de mayo de 2026 muestra la cubierta de vuelo del portaaviones insignia de la Armada francesa, el «Charles de Gaulle», atravesando el canal de Suez en ruta hacia el sur del mar Rojo para posicionarse de antemano de cara a una posible misión destinada a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz. Foto: Marine Nationale / AFP
Una imagen difundida por la Marine Nationale el 6 de mayo de 2026 muestra la cubierta de vuelo del portaaviones insignia de la Armada francesa, el «Charles de Gaulle», atravesando el canal de Suez en ruta hacia el sur del mar Rojo para posicionarse de antemano de cara a una posible misión destinada a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz. Foto: Marine Nationale / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

La Unión Europea podría extender al estrecho de Ormuz su misión naval en el mar Rojo, aunque solo una vez terminada la guerra en Oriente Medio, indicó el martes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

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