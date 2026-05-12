La Unión Europea podría extender al estrecho de Ormuz su misión naval en el mar Rojo, aunque solo una vez terminada la guerra en Oriente Medio, indicó el martes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

“La operación Aspides ya aporta una contribución esencial a la protección de los buques en el mar Rojo, pero sus actividades podrían ampliarse al estrecho” de Ormuz, declaró ante la prensa al término de una reunión de ministros de Defensa de la UE.

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Varios países, añadió, indican estar dispuestos a contribuir al refuerzo de la misión.

La misión Aspides, que incluye tres buques militares, fue lanzada en 2024 para proteger a los barcos comerciales de los ataques de los rebeldes hutíes.

Presionados por Donald Trump para implicarse en la guerra que desencadenó junto a Israel contra Irán, los europeos intentan responder a sus demandas de asistencia sin entrar directamente en un conflicto que, según afirman, “no es el suyo”.

La Alta Representante de la Unión Europea y Vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, en una imagen del 18 de marzo de 2026. (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP). / NICOLAS TUCAT

Francia y Reino Unido impulsan una coalición de voluntarios para garantizar la seguridad de este estrecho, por el que transita una quinta parte del petróleo producido en el mundo, aunque únicamente una vez restablecida la paz.

La idea es permitir una coordinación entre la misión Aspides y la que pondrá en marcha esta coalición, detallaron fuentes diplomáticas europeas.