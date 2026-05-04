Por Carlos Lázaro

El anuncio del retiro de 5.000 soldados de Estados Unidos desplegados en Alemania ha reavivado las direrencias entre la administración del presidente Donald Trump y la Unión Europea (UE), pero sobre todo el alcance y la coherencia de la política exterior de Washington con los países europeos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.