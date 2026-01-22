Las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley: un posible blanco si hay guerra económica entre EE.UU. y la UE

El huracán Donald Trump ha golpeado Davos en medio de una tormenta perfecta que incrementó las tensiones entre la Unión Europea y EE.UU. ante la insistencia del presidente estadounidense de adquirir Groenlandia, amenazando a ocho países europeos con aranceles por su oposición a la toma del territorio danés. Y aunque el mandatario descartó este miércoles 21 el uso de la fuerza militar y decidió suspender la implementación de los aranceles, los ánimos siguen caldeados en la localidad suiza donde se celebra el Foro Económico Mundial.

A la sombra de una posible guerra comercial entre dos de los mayores poderes occidentales, hay quienes pidieron poner paños fríos a la situación, como el director de asuntos globales de Meta, Joel Kaplan, quien llamó a la calma y abogó para que las empresas tecnológicas estadounidense no se encuentren en la mira de cualquier medida de retaliación por parte del Viejo Continente.

“Creo que sería especialmente autodestructivo para Europa tomar como blanco a las (empresas) tecnológicas”, afirmó en Davos el alto ejecutivo de Meta, empresa matriz de redes sociales como Facebook e Instagram. “Millones de pequeñas empresas dependen de nuestros servicios para llegar a los clientes, hacer crecer sus negocios y crear empleo en Europa”.

El presidente estadounidense Donald Trump durante su discurso en Davos, Suiza, el 21 de enero del 2026. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP) / FABRICE COFFRINI

Una medida contra estas “solo va a llevar a una espiral de represalias aún mayor, lo que va a ser perjudicial para todos”, agregó.

Los comentarios de Kaplan reflejan los emitidos por el propio secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien instó al bloque europeo a no tomar represalias. “Pido a todos los aquí presentes que se relajen, respiren hondo y dejen que las cosas sigan su curso. Lo peor que pueden hacer los países es intensificar las medidas contra Estados Unidos”, afirmó en Davos. “Lo que el presidente Trump hará con Groenlandia es muy diferente a los demás acuerdos comerciales. Por lo tanto, insto a todos los países a que se mantengan fieles a sus acuerdos comerciales. Los hemos acordado y proporcionan una gran certeza”, añadió.

¿Cómo llegamos aquí?

La actual crisis comenzó, o mejor dicho se reavivó, el 4 de enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump declaró en una entrevista con la revista The Atlantic la absoluta necesidad de EE.UU. por adquirir Groenlandia, un territorio autónomo en el Ártico perteneciente al reino de Dinamarca.

Y aunque este ha sido un deseo que ya ha expresado incluso en su primera administración, el mandatario, quizás avivado por la exitosa operación que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, se vio aún más insistente en la incorporación del territorio, incluso declarando que lo tomaría “por las buenas o por las malas” contra los deseos de sus aliados europeos, e incluso los propios groenlandeses.

El énfasis fue tal que el presidente advirtió con imponer aranceles adicionales a ocho países europeos, grupo en el que se encuentran Dinamarca, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido - que no es parte de la Unión Europea -, así como Países Bajos y Finlandia.

Esta amenaza parece haber quedado suspendida la tarde del miércoles 21, cuando Donald Trump anunció un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia “que será muy bueno para los Estados Unidos y todos los países de la OTAN”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión bilateral en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 21 de enero de 2026. (Mandel NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Sin embargo, la sensación de crisis sigue latente por la falta de detalles del nuevo acuerdo. Si bien el mandatario estadounidense afirma que poseer Groenlandia es necesario para la seguridad y defensa nacional, un tratado firmado en 1951 entre su país y Dinamarca le da a las fuerzas de EE.UU. libre albedrío para establecer bases en el territorio.

Quizás la razón más sincera para la obsesión de Trump por Groenlandia la dio en una reciente entrevista con el New York Times en donde dijo que tener propiedad de la isla, la más grande del mundo, “es muy importante porque creo que eso se necesita psicológicamente para tener éxito”.

La respuesta europea: el bazucazo económico

“Estábamos yendo a la mayor crisis diplomática entre Estados Unidos y Europa en las últimas décadas (hasta que Trump retiró la amenaza de los aranceles)”, afirma Jorge Moreno, docente de la Carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima. “Si bien el caso de Groenlandia es un punto álgido, es una situación que se arrastra por años, con discrepancias en torno a la guerra en Ucrania y el gasto militar de la OTAN que han llevado a que progresivamente los europeos tomen posiciones duras respecto a EE.UU.”

Aunque una respuesta unánime del bloque no será tan fácil, ya que Moreno remarca que “Europa está dividida en muchos temas, como su posición respecto a la guerra en Ucrania o en temas económicos y yo estoy seguro de que varios países, como Hungría, Polonia y la República Checa probablemente no van a votar por medidas contra Estados Unidos”.

Sin embargo, considera “muy probable” que en el por ahora suspendido caso que se impongan aranceles en algunos países de la UE, el bloque tendrá que tomar represalias para defenderse de alguna manera. Su principal arma es un mecanismo llamado el Instrumento Anti Coerción e informalmente denominado ‘la bazuca comercial’, una herramienta que da a la Comisión Europea amplias facultades para establecer medidas contra países hostiles que van desde la imposición de aranceles a restricciones a la inversión o incluso la suspensión de beneficios comerciales.

“Este instrumento fue creado para evitar que algún miembro de la Unión Europea fuera sometido a coerción por algún otro país y no pudiera defenderse. Fue hecho en el 2023 pensando en China y Rusia, cuando las relaciones con Estados Unidos todavía eran buenas”, anota el catedrático.

Según el experto en comercio internacional, la ‘bazuca comercial’ tiene la ventaja de que su uso es relativamente rápido, porque su mecanismo ya está establecido, y que no necesita la aprobación de todos los miembros de la Unión Europea.

Bajo los mecanismos actuales el proceso de activación de este instrumento toma entre tres y seis meses, en los cuales el caso es investigado por la Comisión Europea para determinar si hubo una coerción. Posteriormente el ente intenta lograr un compromiso con el país en falta y solo si esto falla se dan las medidas en respuesta, que deberán ser proporcionales y aprobadas por una mayoría cualificada de los estados miembros.

El presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los principales promotores para utilizar la 'bazuca comercial' contra EE.UU. en caso les impongan aranceles. Foto: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Una vez aprobado, el tipo de medidas que puede adoptar es versátil y sustancial, como lo dice la página web oficial: “Los tipos de medidas que puede adoptar la Comisión incluyen restricciones al acceso al mercado de la UE y otras desventajas económicas para el tercer país de que se trate. La lista de opciones es amplia y abarca áreas como el comercio de bienes, servicios, inversión extranjera directa, mercados financieros, contratación pública, aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual, controles de exportación y más.”

¿Por qué están nerviosas las empresas tecnológicas?

Es también una herramienta que parece perfectamente posicionada para causar estragos en las operaciones europeas de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, como nota Jorge Moreno.

“La ‘bazuca comercial’ es un instrumento superior a los aranceles porque no solo engloba a los bienes, sino también a los servicios, algo que particularmente podría doler a Estados Unidos si se toca a empresas como Google, Meta, Netflix y Amazon”, señala.

El experto resalta que la Unión Europea ha visto cómo Estados Unidos reaccionó a la respuesta china de retribución y no concesión ante una guerra comercial, restringiendo la venta de bienes indispensables como tierras raras y paralizando la compra de productos agrícolas como la soja vitales para los seguidores de Trump, decisiones que llevaron a que ambos países finalmente decidieran bajar el tono.

“Parece que Europa quiere seguir por el mismo camino y mostrar que también puede golpear. Y si bien la economía estadounidense es más fuerte que la europea, busca atacar en sectores donde sensibles como el de las empresas tecnológicas, que podrían también ejercer presión contra la administración de Trump”, considera.

Es algo que también tocó el presidente francés Emmanuel Macron, uno de los principales promotores del uso del Instrumento Anticoerción en respuesta a Estados Unidos.

“Para seguir siendo libres debemos infundir temor. Y para infundir temor debemos ser poderosos. Debemos actuar con mayor rapidez y firmeza”, dijo Macron en su intervención en Davos.

Las empresas tecnológicas estadounidenses son entonces perfectas para este golpe. Primero, porque tienen una posición dominante en el continente europeo y la Unión Europea, un mercado con 450 millones de consumidores que juega un papel particularmente importante en sus finanzas.

Meta, la empresa cuyo ejecutivo Joel Kaplan advirtió contra medidas retaliatorias, generó US$12,3 mil millones en el tercer trimestre del 2025, según datos de Statista. Servicios de streaming como Netflix, Prime Video y Disney+ dominaron el 85% del tiempo de reproducción en el mercado europeo en el 2024, con el primero logrando un 53,4% del streaming.

Y esto nos lleva al segundo punto, y es que el sector tecnológico tiene una influencia considerable en la Administración Trump, con los líderes de las mayores empresas en el rubro apareciendo en su inauguración, ni que contar con el rol protagónico que Elon Musk, dueño de X, tuvo en los primeros meses del segundo mandato de Trump como cabeza del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Elon Musk fue una presencia prominente en los primeros meses de Trump de regreso a la Casa Blanca. (Foto: Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

Un golpe a sus bolsillos puede llevar a que estos ejerzan su propia presión en el gobernante para que cambie de decisión, algo que ya han estado haciendo al intentar ejercer presión desde Estados Unidos a la Unión Europea para debilitar las regulaciones en el sector.

La decisión no está sin desventajas y por el momento la Unión Europa no cuenta con muchas alternativas para reemplazar los servicios de las compañías estadounidenses. El otro riesgo es que algunos temen que tocar el mercado de los servicios podría escalar la guerra comercial irremediablemente, un escenario en el que ni Washington ni Bruselas desean.

Sin embargo, Moreno cree que si Trump insiste en el enojoso asunto de Groenlandia, va a dejar en claro a los líderes europeos de que tienen que hacer algo.

“Pienso que Europa sí va a tener que tomar medidas, va a tener que hacer algo precisamente para frenar o por lo menos para hacer meditar a la Administración Trump”, considera.