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Resumen

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Manifestantes se colocan detrás de una pancarta con el mensaje "No hay dinero para estudiar, pero sí para recibir palizas" durante una protesta de estudiantes de secundaria en París, el 13 de octubre de 2026. Foto: THIBAUD MORITZ / AFP
Manifestantes se colocan detrás de una pancarta con el mensaje "No hay dinero para estudiar, pero sí para recibir palizas" durante una protesta de estudiantes de secundaria en París, el 13 de octubre de 2026. Foto: THIBAUD MORITZ / AFP
/ DIMITAR DILKOFF
Por Agencia AFP

Los estudiantes de liceo regresaron este martes a las calles de Francia, con el inesperado apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, al estimar que sólo recibieron “migajas” del gobierno en respuesta a sus reclamos de mejores condiciones.

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