Los estudiantes de liceo regresaron este martes a las calles de Francia, con el inesperado apoyo de la activista sueca Greta Thunberg, al estimar que sólo recibieron “migajas” del gobierno en respuesta a sus reclamos de mejores condiciones.

Esta semana de movilizaciones se anuncia crucial. Preceden a los 15 días de vacaciones de otoño, pero podrían sumarse a las protestas del sábado contra la carestía de la vida, en este convulso último año de mandato del presidente centroderechista, Emmanuel Macron.

Tras bloqueos a primera hora de la mañana, miles de personas, principalmente estudiantes de liceo, universitarios y profesores, empezaron a manifestarse en varias ciudades de Francia, con el apoyo de sindicatos, constataron periodistas de la AFP.

La activista sueca Greta Thunberg conversa con estudiantes mientras se preparan para participar en un bloqueo en el Liceo Paul Eluard de Saint-Denis, en las afueras de París, el 13 de octubre de 2026. (Foto de JULIEN DE ROSA / AFP). / JULIEN DE ROSA

“Somos muchísimos en Francia los que seguimos motivados. Pensar que la rabia va a desaparecer con las vacaciones es no entender el movimiento”, estimó Mariolino, de 16 años, en Nantes, donde la marcha la encabezaba una pancarta con el lema: “Escuelas sin dinero, país sin futuro”.

En París, la marcha está prevista a partir de las 12H00 GMT hasta los Inválidos, no muy lejos de la oficina del primer ministro, Sébastien Lecornu, y del ministerio de Educación.

Las autoridades esperan entre 130.000 y 200.000 manifestantes en toda Francia. Hace una semana, fueron entre 266.000 y 450.000, en una de las mayores protestas estudiantiles desde las de mayo de 1968.

Según la Unión Estudiantil, sindicato de estudiantes universitarios que apoya a los alumnos de liceo, un 90% de las alrededor de 70 universidades francesas estaban este martes “bloqueadas” o “cerradas”.

Respecto a los liceos, el ministro de Educación, Édouard Geffray, apuntó a una “disminución” de centros cerrados preventivamente respecto a las semanas anteriores: unos 200 respecto a los 3.700 que cuenta el país.

Un manifestante sostiene una pancarta con el lema "Gas-lacrimógeno-cracia" durante una protesta de estudiantes de secundaria en Marsella, al sur de Francia, el 13 de octubre de 2026. Foto: THIBAUD MORITZ / AFP / THIBAUD MORITZ

Thunberg, “orgullosa”

En uno de los epicentros de la movilización, el liceo Paul Éluard de Saint-Denis, al norte de París, los estudiantes contaron con el apoyo de Greta Thunberg, quien se dijo “enormemente orgullosa de los estudiantes franceses”.

“Nos están robando nuestro futuro y, como hemos podido comprobar aquí, las escuelas no reciben las inversiones que necesitan. Esto envía un mensaje a los jóvenes: ‘En nuestra sociedad, ustedes no son una prioridad’”, aseguró.

Los alumnos que protestan tienen en su mayoría entre 15 y 18 años; estudiaron el último ciclo de secundaria, una estresante etapa previa a los estudios superiores, y su educación obligatoria estuvo marcada por los confinamientos del covid en 2020.

Sus reclamos son variados: la falta de reemplazo de profesores ausentes, horarios de clase de hasta diez horas por día con huecos, aulas deterioradas e inadaptadas al cambio climático y un sistema de acceso a la universidad, Parcoursup, visto como poco transparente.

A finales de la semana pasada, el ministro de Educación anunció la rápida contratación de 3.000 profesores sustitutos, pero para las organizaciones estudiantiles es una medida insuficiente y reclaman un plan de 10.000 millones de euros (11.200 millones de dólares) para los liceos.

“Calma” y “orden”

Esta movilización, mayormente pacífica, se ha visto salpicada por violentos choques entre policías y manifestantes, que dejaron decenas de heridos. Un joven perdió incluso una mano por una granada aturdidora lanzada por los agentes y otro la visión de un ojo.

Las protestas deben realizarse “en calma, con orden y respetando tanto las personas como los bienes”, avisó el lunes Macron, quien acusó al partido de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon de querer “aprovecharse” de la ira de los jóvenes.

A menos de siete meses de la elección presidencial para elegir a su sucesor, que lidera la ultraderechista Marine Le Pen en los sondeos, las protestas estudiantiles y la respuesta policial protagonizan el debate político.

Todo ello en un contexto de malestar sobre el poder adquisitivo y cuando el gobierno busca adoptar en el Parlamento unos presupuestos para 2027 con un fuerte ajuste fiscal para reducir los elevados niveles de déficit y deuda pública.

El primer ministro anunció que presentará enmiendas para retomar “algunas de las propuestas formuladas” por los estudiantes de liceo en una consulta en línea, que en su mayoría señalan los horarios sobrecargados y los problemas de infraestructura.

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