La princesa Diana de Gales planeaba mudarse a Estados Unidos sin sus hijos, afirmó uno de sus exguardaespaldas.

Lee Sansum relató en sus memorias “Protecting Diana: A Bodyguard’s Story” que la princesa estaba a punto de contarle a los paparazzi sus planes de mudarse a Estados Unidos en un esfuerzo por proteger a William y Harry de la prensa mientras estaban de vacaciones con su novio Dodi Al-Fayed, en St Tropez, en julio de 1997.

Sansum dijo que recuerda haberle preguntado a la princesa Diana si sus hijos se unirían a ella, a lo que ella explicó que nunca se le permitiría apartarlos de sus deberes reales.

Si se mudaba, según los informes, Diana admitió: “Probablemente sólo pueda verlos en las vacaciones escolares”.

“Se notaba que Diana era una madre maravillosa, tan amorosa y atenta con sus dos hijos, pero parecía que tendría que dejarlos a ambos en el Reino Unido para escapar de la prensa, que acosaba ella implacablemente todos los días de su vida”.

“También fue para liberarlos de toda la atención que recibían cuando ella estaba con ellos”, narró el exguardaespaldas.

“No hay nada que pueda hacer en el Reino Unido”

Después de unos días de vacaciones, escribió Sansum, Diana anunció que iba a decirle a la prensa que se iba del Reino Unido para siempre.

“La prensa era la ruina de su vida en todas partes, no sólo en St. Tropez”, escribió Sansum. “Y ella me dijo: ‘No hay nada que pueda hacer en el Reino Unido. Los periódicos ahí me atacan sin importar lo que haga’”, indicó el Daily Mail.

Sansum relató: “Ella me dijo: ‘Quiero irme a Estados Unidos y vivir ahí para poder alejarme de todo. Al menos en Estados Unidos, les gusto y me dejarán en paz’”.

Sansum declaró que la princesa fue a hablar con la prensa, pero no dijo nada sobre un posible traslado a Estados Unidos.

“Puedo decirles que pasé 10 días cerca de ella y que era una de las personas más equilibradas que he conocido”, escribió Sansum, y agregó: “Debería saberlo. Estoy capacitado para detectar si alguien está desequilibrado, es parte de mi trabajo”.

Sansum también rechazó las afirmaciones de que su relación con Dodi Al-Fayed fue sólo una aventura de verano para poner celoso a su exnovio, el Dr. Hasnat Khan.

“Eran realmente amistosos y afectuosos el uno con el otro”, dijo Sansum sobre la relación de la princesa con el productor de cine.

“Todos los muchachos del equipo de seguridad pensaron que era un juego y que se convertiría en una relación seria”. Sansum escribió que fue por casualidad que no fue asignado para cuidar de Diana y Dodi mientras pasaban un tiempo en París a fines de agosto de 1997.

Narró que su buen amigo Trevor Rees-Jones se encargó del trabajo y resultó gravemente herido en el accidente automovilístico que mató al conductor Henri Paul, Dodi y Diana.

Sansum describió a la princesa en su libro como “una de las personas más amables que podrías conocer”.

“Ella era encantadora, de hecho, una persona normal que claramente amaba a sus hijos”, escribió.