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Resumen

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El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026, una semana antes de ser operado. (Foto de Massimo Valicchia / NurPhoto vía AFP)
El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026, una semana antes de ser operado. (Foto de Massimo Valicchia / NurPhoto vía AFP)
/ MASSIMO VALICCHIA
Por Juan Luis Del Campo

Cuando León XIV se subió al trono de San Pedro el 8 de mayo del 2025 a los 69 años, uno de los mayores deseos de los fieles fue que Robert Francis Prevost tuviese un largo papado en el que pudiera implementar sus prioridades en la Iglesia Católica. Esa premisa es más anhelada ahora, luego de que se anunciara el martes 13 que el pontífice de 71 años ha sido diagnosticado adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, y que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una cirugía videoasistida.

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