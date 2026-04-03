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El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV ofició la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 29 de marzo de 2026. (Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Agencia EFE

El papa León XIV ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que defendió la “necesidad de reabrir” canales de diálogo para alcanzar una “paz justa” en Oriente Medio.

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