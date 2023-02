A veces uno se olvida de hacer ciertas cosas. Lesley Harrison puede dar fe de ello. Y es que esta mujer británica devolvió un libro a una biblioteca 56 años después de haberlo tomado prestado. El North Tyneside Council, ubicado en Inglaterra, dio a conocer lo sucedido al compartir una foto que se hizo viral en su cuenta oficial de Facebook.

De acuerdo con la publicación, la biblioteca en cuestión se llama Killingworth. El personal de la misma se llevó una gran sorpresa cuando la mujer de Shiremoor llevó, luego de tanto tiempo, un libro de idioma alemán que tomó en abril de 1966, cuando tenía 14 años.

Con el fin de brindar más información al respecto, el North Tyneside Council elaboró una nota que publicó en su página web. Allí se dio a conocer que, en el año mencionado, Lesley Harrison estudiaba para obtener un nivel O de alemán en la escuela secundaria de Whitley Bay.

¿Cuándo finalmente devolvió el libro?

También se informó que en el libro había una nota que decía que debía ser devuelto dentro de los próximos 21 días o habría una multa de 3 peniques por semana. Eso fue olvidado completamente por Lesley, quien lo acabó entregando en diciembre del 2022 luego de enterarse de que el consejo había abolido sus cargos por mora y ofrecía un premio por el libro más atrasado en North Tyneside.

“Sabía que no había devuelto el libro y cuando me mudé de la casa de mis padres, pensé que no podría pagar la multa, así que se quedó en un cajón. Nos mudábamos mucho y siempre venía conmigo”, contó la mujer que ahora tiene 70 años. “Cuando me enteré de la amnistía, pensé: ‘Estoy segura de que tengo un libro viejo tirado por ahí’. Y sé que el personal de la biblioteca se sorprendió y se divirtió cuando lo traje. Sin embargo, todavía está en buenas condiciones. Cuido mis libros”, añadió.

¿Cuánto hubiera tenido que pagar?

La concejala Sandra Graham, miembro del gabinete responsable de las bibliotecas precisó que “por diversión” sacaron cuentas de cuánto hubiera tenido que pagar Lesley y descubrieron que la multa habría sido de más de 2 mil libras esterlinas.

“El libro está en excelentes condiciones y quiero agradecer a Lesley por traerlo de vuelta. Hemos tenido una respuesta tan positiva a nuestra decisión de eliminar las multas y este es el libro más antiguo que hemos tenido hasta cierto punto. ¡Mejor tarde que nunca!”, aseveró la concejala.