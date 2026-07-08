Todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ratificaron este miércoles su compromiso “inquebrantable” con la defensa colectiva y aseguraron que un ataque contra uno es “un ataque contra todos”, además de destacar que los aliados europeos “están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza”.

Los líderes de la Alianza Atlántica se manifestaron así en la breve declaración aprobada al término de la cumbre de Ankara, de solo seis puntos, una cita que estuvo marcada por los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a aliados por no haber dado respaldo militar a la contienda contra Irán.

Los aliados reiteraron su “compromiso inquebrantable” con la defensa colectiva en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington y con el vínculo transatlántico, y señalaron que su “unidad, solidaridad y fuerza colectiva siguen siendo la base de la paz, la seguridad y la prosperidad para los mil millones de ciudadanos de nuestra Alianza”.

El texto hace alusión a la “amenaza a largo plazo que representa Rusia para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas”, para la cual los aliados alcanzaron un compromiso en su cumbre del año pasado en La Haya de aumentar sus inversiones en requisitos de defensa esenciales en más de 139.000 millones de dólares.

“Nuestras inversiones están proporcionando las capacidades que necesitamos, al tiempo que fortalecen nuestra base industrial y nuestra resiliencia”, señala el comunicado, que también se hace eco del anuncio de más de 50.000 millones de dólares en nuevas adquisiciones de equipamiento militar realizado en el foro sectorial celebrado en la víspera en el marco de la cumbre.

Foto de familia durante la recepción social y cena para los Jefes de Estado y de Gobierno con sus cónyuges celebrada en el Palacio Presidencial con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara, Turquía, el 7 de julio. Foto: EFE/ Casa Blanca

Los líderes también subrayando los progresos para construir “una Alianza modernizada” que incluye “una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte”, y constataron que los aliados europeos y Canadá, trabajando con los Estados Unidos, “están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza”.

La declaración de Ankara también recoge el compromiso alcanzado por los aliados para apoyar a Ucrania con 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar en 2026, así como a aportar un nivel similar de ayuda con vistas a 2027.