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Resumen

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El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. La Cumbre de la OTAN se celebra del 7 al 8 de julio. Foto: EFE/ Filip Singer / POOL
El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte y el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúnen en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. La Cumbre de la OTAN se celebra del 7 al 8 de julio. Foto: EFE/ Filip Singer / POOL
Por Agencia EFE

Todos los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN ratificaron este miércoles su compromiso “inquebrantable” con la defensa colectiva y aseguraron que un ataque contra uno es “un ataque contra todos”, además de destacar que los aliados europeos “están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza”.

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