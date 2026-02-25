Escuchar
Deividas Skebas fue condenado en el Tribunal de la Corona de Lincoln por el asesinato de Lilia Valutyte. Foto: Policía de Lincolnshire.
Por Agencia EFE

Un hombre de 26 años ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua por el asesinato de la niña Lilia Valutyte, de nueve años de edad, a quien apuñaló mientras jugaba en la calle en la localidad de Boston, al este de Inglaterra.

