Un hombre de 26 años ha sido condenado este miércoles a cadena perpetua por el asesinato de la niña Lilia Valutyte, de nueve años de edad, a quien apuñaló mientras jugaba en la calle en la localidad de Boston, al este de Inglaterra.

La pequeña fue atacada con un arma blanca por Deividas Skebas, de nacionalidad lituana, en la tarde del 28 de julio de 2022, en un crimen que conmocionó al Reino Unido.

El condenado compareció hoy por videoconferencia desde el hospital penitenciario Rampton ante el juez Akhlaq Choudhury de la Corte de la Corona de Lincoln, quien lo condenó a un mínimo de 25 años de cárcel.

Durante el juicio, quedó demostrado que Skebas, que padece esquizofrenia, acabó con la vida de Valutyte, por lo que se abordó su estado de salud mental en el momento de la agresión.

Skebas, quien había asegurado a la Policía que estaba siendo controlado por la NASA, se declaró culpable de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida por su condición psíquica, pero el jurado lo condenó por asesinato el pasado 5 de febrero.

Asimismo, la defensa trató inicialmente de declarar a su cliente no apto para un juicio y aunque se constató que el deterioro de su salud mental era real, el juez aceptó que era consciente de sus hechos, que había intentado eludir la detección y que tenía la intención de huir del país.

Al leer la condena, Choudhury recordó hoy Valutyte como “una niña alegre y vivaz, tan despreocupada como debería ser cualquier niña de nueve años” y añadió que Skebas cometió contra ella “un acto de violencia impactante y atroz”.

“Debería haber estado a salvo. Estaba jugando en una zona peatonal, a solo unos metros de su madre”, lamentó el juez.

