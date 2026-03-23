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El ex primer ministro francés y miembro del Consejo Constitucional francés (Conseil Constitutionnel), Lionel Jospin, posa durante una sesión fotográfica en París el 16 de mayo de 2018. Foto: JOEL SAGET / AFP
El ex primer ministro francés y miembro del Consejo Constitucional francés (Conseil Constitutionnel), Lionel Jospin, posa durante una sesión fotográfica en París el 16 de mayo de 2018. Foto: JOEL SAGET / AFP
/ JOEL SAGET
Por Agencia AFP

El ex primer ministro francés Lionel Jospin murió el domingo a los 88 años, anunció la familia del socialista este lunes a la AFP.

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