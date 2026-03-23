El ex primer ministro francés Lionel Jospin murió el domingo a los 88 años, anunció la familia del socialista este lunes a la AFP.

Jospin fue jefe del gobierno desde 1997 hasta 2002 y primer secretario del Partido Socialista de 1981 a 1988 y de 1995 a 1997.

También se presentó, sin éxito, a las elecciones presidenciales de 1995 y de 2002.

Figura reconocida y aglutinadora de la izquierda, creó el principio de “izquierda plural”, reuniendo en sus gobiernos a ministros socialistas, ecologistas y comunistas.

En medio de una coyuntura económica favorable, puso en marcha la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la cobertura médica universal y un contrato de unión civil para la formación de parejas de hecho.

Sin embargo, en los últimos comicios presidenciales a los que se presentó, en 2002, no llegó a la segunda vuelta, que se disputaron el conservador Jacques Chirac y el ultraderechista Jean-Marie Le Pen.

Entre una dispersión de la izquierda, una campaña fallida y el auge de la extrema derecha, Lionel Jospin se retiró entonces de la vida política y durante años dejó de intervenir en el debate público.

El primer ministro francés Lionel Jospin pronuncia un discurso el 24 de febrero de 2002 en París, durante un congreso extraordinario del Partido Socialista francés. Foto: PHILIPPE DESMAZES / AFP / PHILIPPE DESMAZES

Durante el mandato del socialista François Hollande (2012-2017), presidió una comisión sobre la moralización de la política y formó parte del Consejo Constitucional en 2014.

El primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo ver en Jospin “un modelo de rectitud”, alguien “inspirador” que “condujo a la izquierda plural al poder”.

Jospin “permitió a una generación gobernar, y a otra generación -la mía- formarse”, agregó Faure en la emisora France Inter, lamentando el “inmenso vacío” que deja el fallecimiento del ex primer ministro.

Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido La Francia Insumisa (izquierda radical) y que fue ministro de Jospin de 2000 a 2002, rindió homenaje a “un modelo de exigencia y de trabajo” y ensalzó la memoria de una “presencia intelectual en un universo que parecía a la deriva”, en un mensaje publicado en la red social X.

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