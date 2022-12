Una mujer del Reino Unido fue al médico por un dolor de garganta creyendo que sería diagnosticada con un resfriado; sin embargo, terminó descubriendo que tenía cáncer.

Lisa Gooddy, de 51 años, creció con dolores de garganta crónicos, por lo que padecer de vez en cuando esta molestia era normal.

Todo cambió cuando, en 2019, vio que una mancha blanca apareció en su amígdala. Al hacerse ver, le dijeron que se trataba de cálculos.

“Había una mancha blanca en mi amígdala y he tenido cálculos en las amígdalas en el pasado, pero, desafortunadamente, no me remitieron en ese momento, ya que pensaron que eran cálculos en las amígdalas”, dijo Gooddy en conversación con Kennedy News, según consigna el New York Post.

Un año después, la mujer notó que su voz había perdido fuerza y se atención con un especialista, quien le detectó cáncer de amígdala en etapa 2.

“Teníamos reuniones y en realidad no podía ir a algunas de ellas algún día. Me sentí absolutamente agotada y pensé: ‘No puedo hablar con nadie’”, recordó. “Esto debe haber sido el efecto del cáncer en mis cuerdas vocales”.

El principal indicio de esta enfermedad fueron sus ganglios linfáticos agrandados. “Dije, ‘¿Es cáncer?’ y él dijo ‘sí’”, dijo la mujer durante su visita al médico. “Así que lo supo de inmediato”.

“Me gustaría decir que soy una persona bastante optimista, aunque nadie quiere escuchar esas palabras. Pero creo que tuve problemas durante tanto tiempo, que no fue una sorpresa porque sabía que algo andaba mal”, agregó Gooddy.

Sufrió la “destrucción” de sus glándulas salivales

Como parte del tratamiento para el cáncer, la mujer se sometió a quimioterapias y radioterapia, las que provocaron inflamación en la piel de su cuello.

Como consecuencia del tratamiento sufrió la “destrucción” de sus glándulas salivales, lo que le provocó sequedad en la boca, problemas para hablar y también para comer.

“Uno de los efectos secundarios conocidos, realmente horribles del tratamiento, es que no tienes glándulas salivales y tienes la boca seca constantemente. Tener la boca seca todo el tiempo es realmente horrible. Afecta el habla, capacidad para comer, hablar. No puedo lamer un sobre”, indicó.

Su tratamiento inició en febrero de 2021 y en junio de este año logró la remisión de la enfermedad. Desde entonces, se dedicó a crear conciencia sobre la salud de la boca, lengua y garganta.

“Revise su boca: es un cáncer que la gente no parece conocer, y toma dos minutos revisar su boca, garganta y cuello para ver si hay cambios”, advirtió. “Y si hay áreas adoloridas o que se ven diferentes, ve a ver a tu médico de cabecera y dentista, y si no creen que sea nada, pero aún no estás contento, pide una referencia, no te desanimes”.