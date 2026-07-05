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Resumen

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Dietmar Arnold, de la Asociación del Submundo de Berlín, visitó el búnker por última vez en 2007. (Archiv BUeV / Reiner Janick).
Dietmar Arnold, de la Asociación del Submundo de Berlín, visitó el búnker por última vez en 2007. (Archiv BUeV / Reiner Janick).
Por BBC News Mundo

Existen planes en Berlín para derribar uno de los últimos vestigios del centro de poder de Adolf Hitler.

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