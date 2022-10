Es uno de los casos más escalofriantes que han ocurrido en Francia. Se trata de la desaparición y muerte de la estudiante parisina de 12 años Lola Daviet, quien fue vista por última vez el viernes pasado al salir de la escuela y luego hallada sin vida dentro de una maleta. La policía francesa ha detenido a una sospechosa del horrendo crimen. A continuación, todo lo que sabe al respecto.

Según la BBC, la menor fue reportada como desaparecida por sus padres el viernes cuando no volvió de la escuela. De inmediato Delphine Daviet, madre de la menor, supo que algo no andaba bien y colgó en Facebook un post alertando sobre la desaparición de su hija Lola. “Vista por última vez a las 15:20 en compañía de otra niña que no conocemos en nuestra residencia”, se podía leer en el post.

“Lola sabe que los viernes tiene que venir derecho a casa porque nos vamos a Béthune, el pueblo de la familia, a tres horas de París por carro”, explicó la mujer al periódico local Metro. El cuerpo de la menor sería encontrado la tarde de ese mismo día metido dentro de una maleta y escondido bajo unas mantas en el sótano del edificio donde vivía la familia, según informó el diario francés Le Monde.

Lola Daviet tenía 12 años. (Foto: Facebook)

Las manos y pies de la niña estaba atados con cinta y su garganta había sido cortada varias veces. En sus pies había unos papelitos pegados con los números “1″ y “0″, informó la BBC. Sin embargo, el canal BFMTV, en Francia, informó que los pies habían sido marcados con dichos números utilizando un “aparato”. La autopsia reveló que la menor había sufrido abuso sexual y que había fallecido por asfixia.

Al día siguiente la policía de París detuvo a una mujer de 24 años identificada como Dahbia B., según indica el diario Le Monde. La mujer es sospechosa del caso por haber sido registrada en un video de las cámaras de vigilancia del edificio donde ocurrieron los hechos entrando por la puerta principal.

Johan Daviet, padre de la víctima y cuidador del edificio en cuestión, fue quien al observar videos de las cámaras de seguridad pudo observar el momento en que su hija entró al predio en compañía de la sospechosa.

La prisión de la ciudad de Fresnes, lugar donde quedó recluida la presunta asesina de Lola. (Foto: Grégoire Korganow)

Quién es Dahbia B., la principal sospechosa

La principal sospechosa del escalofriante crimen de Lola es una mujer a la que se la vio cerca de la pequeña y fue descrita como “una mujer muy delgada y muy maquillada”. Su nombre: Dahbia B., una mujer de 24 años.

También se supo que es una inmigrante argelina con órdenes de abandonar Francia.

Según la BBC, inicialmente fue detenida en un aeropuerto francés el 20 de agosto porque se había agotado su permiso de residencia. Había entrado en territorio galo legalmente como estudiante hacía seis años. A Dahbia B. se le dijo que abandonara el territorio francés en el plazo de un mes, en virtud de una orden conocida como OQTF (obligation de quitter le territoire français).

Aunque algunas órdenes son más inmediatas, Dahbia B. no tenía antecedentes penales, por lo que no fue detenida. Las órdenes de OQTF son notorias porque solo se cumple una de cada 10, y los argelinos se encuentran entre las nacionalidades consideradas más propensas a abusar del sistema.

El móvil del crimen

Según la BBC, el motivo potencial citado por fuentes cercanas a la investigación es una disputa entre la principal sospechosa y la madre de Lola. Dahbia B. había estado viviendo en el mismo edificio con su hermana, pero cuando pidió un pase para entrar al bloque de pisos, la madre de Lola se negó.

La sospechosa está recluida en aislamiento en la prisión de Fresnes, al sur de París. Los antecedentes de la detenida sugieren que fue víctima de abuso doméstico hace varios años y debe someterse a un examen psiquiátrico.