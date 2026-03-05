Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un portavoz dijo que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican “que se trató de un dron tipo Shahed. (Foto: AFP referencial).
Un portavoz dijo que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican “que se trató de un dron tipo Shahed. (Foto: AFP referencial).
/ JAMES LEE HARPER JR.
Por Agencia EFE

Un dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, confirmó este jueves el Gobierno británico.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.