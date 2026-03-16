Los aliados de la OTAN rechazaron este lunes la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la alianza ayude a reabrir el estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra en Oriente Medio.

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”, afirmó este lunes el portavoz del Gobierno alemán Stefan Kornelius.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, declaró el vocero.

Trump aseguró al Financial Times que la Alianza Atlántica enfrenta un futuro “muy malo” si no ayuda a abrir el estrecho de Ormuz.

El tránsito de buques por este paso, clave para el comercio mundial del petróleo y el gas, está paralizado por Irán y ha disparado los precios del crudo.

El conflicto empezó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que en represalia está bombardeando también instalaciones en países del Golfo.

Trump el sábado lanzó la idea de una coalición de países para garantizar la seguridad en ese estrecho, citando entre otros a China. Australia y Japón ya descartaron participar en una misión naval.

Un buque de la armada es visto navegando en el Estrecho de Ormuz, el domingo 1 de marzo de 2026. Foto: SAHAR AL ATTAR / AFP

El mandatario republicano criticó este lunes a algunos países por su tibia respuesta frente a su llamado a colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió.

Además, Trump dijo que espera que Francia y el Reino Unido ayuden en la misión.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se reunieron este lunes en Bruselas para abordar una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo, llamada Aspides, para contribuir a reabrir Ormuz.

LEE TAMBIÉN: Trump dice que espera que Reino Unido y Francia ayuden a asegurar el estrecho de Ormuz

Pero al terminar el encuentro, la jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas, reconoció que “por el momento no hay disposición para cambiar el mandato” de la misión.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a su vez que trabaja con sus aliados en “un plan colectivo viable” para reabrir el estrecho y aliviar el impacto económico, si bien puntualizó que dicho plan “no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN”.

Polonia, España, Grecia y Suecia también se distanciaron de la propuesta y se mostraron reacios a implicarse militarmente en Ormuz.

VIDEO RECOMENDADO