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El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una reunión en el Salón Este de la Casa Blanca el 16 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ).
/ AARON SCHWARTZ / POOL
Por Agencia AFP

Los aliados de la OTAN rechazaron este lunes la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la alianza ayude a reabrir el estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra en Oriente Medio.

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