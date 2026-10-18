icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Detienen a 1.800 personas tras protestas violentas que dejaron 500 agentes heridos en Francia. (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)
Detienen a 1.800 personas tras protestas violentas que dejaron 500 agentes heridos en Francia. (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)
Por Agencia EFE

Las fuerzas del orden francesas han detenido por el momento a 2.000 personas por su participación en actos de violencia durante la jornada de protestas sociales organizada en Francia el sábado, que en muchos sitios degeneró en enfrentamientos, ataques a edificios públicos y saqueos de comercios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.