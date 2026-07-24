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Resumen

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Ahora el temor es que el incendio en la región de Madrid (que quemó 6.000 hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (9.000 hectáreas arrasadas) se unan. Foto: Agencia AFP
Ahora el temor es que el incendio en la región de Madrid (que quemó 6.000 hectáreas) y otro en la provincia vecina de Castilla y León (9.000 hectáreas arrasadas) se unan. Foto: Agencia AFP
Por Agencia AFP

Decenas de miles de personas fueron evacuadas este viernes por los incendios en el suroeste de Francia y cerca de la capital de España, donde dos grandes fuegos en el oeste de Madrid podrían unirse en un solo frente y agravar todavía más la situación.

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