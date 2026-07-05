00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un avión Canadair CL-415 de los servicios de Seguridad Civil de Francia arroja agua sobre un incendio forestal en el Col des Auzines, cerca de Trevillach, el 5 de julio de 2026. (Foto de Matthieu RONDEL / AFP).
Un avión Canadair CL-415 de los servicios de Seguridad Civil de Francia arroja agua sobre un incendio forestal en el Col des Auzines, cerca de Trevillach, el 5 de julio de 2026. (Foto de Matthieu RONDEL / AFP).
/ MATTHIEU RONDEL
Por Agencia AFP

Cientos de bomberos luchan este domingo contra incendios forestales que han reducido a cenizas millas de hectáreas en Francia, España, Portugal en medio de una subida de las temperaturas cuando el continente aún se recupera de una ola de calor.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.