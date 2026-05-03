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Resumen

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Un helicóptero abandonado en Chernóbil. (Phil Coomes/ BBC).
Un helicóptero abandonado en Chernóbil. (Phil Coomes/ BBC).
Por BBC News Mundo

En la madrugada del sábado 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad en la Planta Nuclear de Chernóbil en lo que hoy es Ucrania, salió terriblemente mal. Casi de forma apocalíptica.

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