Los Mármoles del Partenón “pertenecen aquí, a Reino Unido” y no deben ser devueltos a Grecia, dijo este miércoles en una entrevista la secretaria de cultura de Reino Unido.

Estas obras, conocidas en Reino Unido como los mármoles de Elgin, se encuentran actualmente en el Museo Británico.

Informaciones recientes han sugerido que el presidente del Museo Británico, George Osborne, está cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Grecia para que los mármoles pueden regresar de forma temporal al país heleno.

Michelle Donelan le dijo a la BBC que devolverlos permanentemente a Grecia "no es la intención" del gobierno británico, ya que "abriría una caja de Pandora" y sería un "camino peligroso" a seguir.

"Abriría la puerta a que se cuestione todo el contenido de nuestros museos", dijo.

Las esculturas clásicas de mármol forman parte de un friso que decoraba el templo del Partenón de Atenas. Fueron retiradas en el siglo XIX por el diplomático y soldado británico Lord Elgin. El gobierno británico las compró en 1816 y las colocó en el Museo Británico.

El mes pasado, el periódico griego Ta Nea informó que las conversaciones entre el museo y el gobierno heleno se encontraban en "una etapa avanzada".

El Museo Británico tiene prohibido por ley devolver permanentemente las obras de arte a Grecia. Pero se especuló con que un trato podría implicar que las esculturas se enviaran a Atenas en préstamo en rotación, a cambio de objetos clásicos que nunca antes se han visto fuera de Grecia.

Grecia ha estado presionando durante años para recuperar las obras de arte.

La secretaria del cultura británica, Michele Donelan.

“No deberíamos enviarlos de regreso”

La secretaria de cultura británica aseguró este miércoles que ha tenido "varias conversaciones" con el presidente del Museo Británico. "Creo que su punto de vista sobre esto ha sido malinterpretado y ciertamente ha sido retratado incorrectamente", dijo.

"Él no está dispuesto a devolverlos, básicamente. Esa no es su intención. No tiene ningún deseo de hacer eso. También se ha discutido este concepto de un préstamo de 100 años, que ciertamente tampoco es lo que está planeando".

"Él estaría de acuerdo conmigo en que no deberíamos enviarlos de regreso, y en realidad pertenecen aquí, en Reino Unido, donde los hemos cuidado durante mucho tiempo, donde hemos permitido el acceso a ellos".

Este miércoles, el primer ministro griego dijo que no era inminente un acuerdo para recuperar los mármoles.

Otro de los mármoles del Partenón. (REUTERS).

Pero Kyriakos Mitsotakis, que espera ganar lograr un segundo mandato en julio, dijo: "Si el pueblo griego vuelve a confiar en nosotros, creo que podríamos lograr este objetivo después de las elecciones".

El Ministerio de Cultura griego dijo anteriormente que la "posición firme" del país es que "no reconoce la jurisdicción, posesión y propiedad de las esculturas del Museo Británico".

Un portavoz del museo dijo que no van a "desmantelar" su colección, pero que estaban "buscando asociaciones a largo plazo, lo que permitiría compartir algunos de nuestros mejores objetos con audiencias de todo el mundo".

Y agregó: "Las discusiones con Grecia sobre una Asociación del Partenón están en curso y son constructivas".

La organización Proyecto Partenón, que ha estado haciendo campaña en Reino Unido para lograr una solución sobre los mármoles que satisfaga a ambas partes, dijo que había apoyo público para un acuerdo y que “necesitamos mantener la mente abierta sobre el tipo de solución en la que George Osborne está trabajando”.