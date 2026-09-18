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Resumen

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Vista de los rascacielos de la Moscow City. Los rusos comenzaron este viernes a votar en las elecciones legislativas con un alarmante déficit presupuestario debido a la campaña militar en Ucrania y a unas altas tasas de interés, criticadas tanto por el gobierno como por la patronal. Según el Ministerio de Finanzas ruso, entre enero y agosto del presente año el déficit ascendió a 5,79 billones de rublos (68.706 millones de dólares), un 2,5 % del producto interior bruto (PIB), cuando en torno al 40 % del presupuesto se dedica a defensa y seguridad nacional. EFE/ Ignacio Ortega
Vista de los rascacielos de la Moscow City. Los rusos comenzaron este viernes a votar en las elecciones legislativas con un alarmante déficit presupuestario debido a la campaña militar en Ucrania y a unas altas tasas de interés, criticadas tanto por el gobierno como por la patronal. Según el Ministerio de Finanzas ruso, entre enero y agosto del presente año el déficit ascendió a 5,79 billones de rublos (68.706 millones de dólares), un 2,5 % del producto interior bruto (PIB), cuando en torno al 40 % del presupuesto se dedica a defensa y seguridad nacional. EFE/ Ignacio Ortega
Por Agencia EFE

Los rusos comenzaron este viernes a votar en las elecciones legislativas con un alarmante déficit presupuestario debido a la campaña militar en Ucrania y a unas altas tasas de interés, criticadas tanto por el gobierno como por la patronal.

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