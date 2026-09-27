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Resumen

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Esta fotografía muestra un cartel de campaña con el lema "No a la guerra, sí a la neutralidad suiza" en una calle de Ginebra, al oeste de Suiza, el 21 de septiembre de 2026. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP
Esta fotografía muestra un cartel de campaña con el lema "No a la guerra, sí a la neutralidad suiza" en una calle de Ginebra, al oeste de Suiza, el 21 de septiembre de 2026. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia AFP

Los suizos rechazaron ampliamente este domingo una iniciativa popular destinada a soportar la neutralidad del país, un texto impulsado por la derecha nacionalista y calificado de prorruso por sus detractores, según las primeras proyecciones a pie de urna.

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