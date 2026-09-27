Los suizos rechazaron ampliamente este domingo una iniciativa popular destinada a soportar la neutralidad del país, un texto impulsado por la derecha nacionalista y calificado de prorruso por sus detractores, según las primeras proyecciones a pie de urna.

Esta iniciativa pretendía inscribir en la Constitución una neutralidad reforzada, que excluira cualquier alianza con una organización militar y cualquier adopción de sanciones económicas contra un tercer país, salvo las decididas por la ONU.

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El texto fue ampliamente rechazado, con un 71% de los votos, según una primera proyección del instituto de sondeos gsf.bern publicada 30 minutos después del cierre de los últimos colegios electorales.

“Seguimos apegados a esta política de neutralidad que permite a Suiza adoptar sanciones y posicionarse en el mundo”, reaccionó Laurence Fehlmann Rielle, diputada socialista, en la televisión pública suiza RTS.

La neutralidad, arraigada en la historia Suiza desde hace varios siglos, está inscrita en la Constitución federal desde 1848, e implica que el país alpino se abstiene de tomar partido en las guerras entre terceros Estados.

Pero la adopción por Suiza de las sanciones de la Unión Europea contra Moscú tras la invasión rusa de Ucrania, así como su primer mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, en 2023 y 2024, situaron la cuestión de la neutralidad en el centro de los debates políticos y mediáticos.

Esta fotografía muestra un cartel de campaña con el lema "No a la guerra, sí a la neutralidad suiza" en Saanen, Alpes suizos, el 24 de septiembre de 2026. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP / FABRICE COFFRINI

“Neutralidad no significa que Suiza mire hacia otro lado cuando se produce una violación de las normas internacionales”, afirmó durante la campaña el ministro suizo de Relaciones Exteriores, Ignazio Cassis.

Al contrario, la organización soberanista Pro Suisse, impulsora de la iniciativa, defendía, con el apoyo de la Unión Democrática de Centro (UDC), partido de derecha nacionalista y primera fuerza política del país, una concepción más rigorista.

“Suiza tiene un papel fundamental que desempeñar en este planeta. Queremos ser el punto blanco, eso es la neutralidad. Nosotros queremos aportar paz, diplomacia y diálogo. Y para lograrlo, tenemos que ser creíbles con una neutralidad perpetua y armada”, sostuvo Céline Amaudruz, vicepresidenta de la UDC y diputada, en la televisión pública suiza.