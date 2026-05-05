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El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. Foto: EFE/ Elton Monteiro
El crucero holandés MV Hondius se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. Foto: EFE/ Elton Monteiro
Por Agencia EFE

El buque afectado por un brote de hantavirus está preparando la evacuación a Países Bajos de tres personas que requieren atención médica urgente en coordinación estrecha con las autoridades afectadas, informaron en un comunicado la empresa y el Ministerio de Exteriores de Países Bajos.

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