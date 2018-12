Lotería de Navidad 2018: el 'número del rey' que nunca fue premiado con El Gordo | España

El Sorteo Extraordinario de Navidad, o Lotería de Navidad 2018, tiene más de doscientos años de vida. Desde su primera edición, en 1812, se ha convertido en pieza clave del imaginario colectivo en España y, bajo esa condición, se ha vuelto foco de supersticiones y curiosidades.

Una de ellas es la que dice que la Lotería de Navidad tiene un número reservado para el rey de España, quien podría ganar El Gordo sin ningún problema si es que sale sorteado.

El bulo han sido desmentido en reiteradas ocasiones por Loterías y Apuestas del Estado, la entidad encargada de operar todas las loterías españolas. Esta entidad indicó que es mentira que se regale décimos del número 00000 de la Lotería de Navidad al rey de España.

Los décimos de la Lotería de Navidad son repartidos desde julio a diferentes administraciones locales y establecimientos autorizados. En el caso del número 00000, al igual que los demás, los décimos son repartidos en diversas administraciones. Una de ellas, la administración número 8 de Logroño, por ejemplo, pide 20 series (o 200 décimos), los cuáles se venden rápidamente. De hecho, hoy mismo ese número está agotado.

Lo curioso es que pese a la demanda, tener el número del rey no garantiza hacerse con El Gordo, pues este número no ha sido premiado en todos los años de historia que tiene la Lotería de Navidad. Es más, los números bajos no suelen ser habituales en el Sorteo Extraordinario de Navidad. El número más bajo que fue premiado fue el 00523, que salió en 1828.