Macron: "Nunca debemos mostrarnos débiles ante Putin"

El presidente francés Emmanuel Macron calificó al presidente ruso Vladimir Putin de "hombre muy fuerte", ante el cual "nunca deberíamos mostrarnos débiles", en momentos en que las tensiones entre los gobiernos occidentales y Moscú alcanzan un nivel inédito.

"Creo que nunca deberíamos mostrarnos débiles ante el presidente Putin. Cuando uno es débil, él lo aprovecha", dijo Macron en una entrevista concedida a la cadena Fox News y difundida el domingo en víspera de su visita de Estado a Washington.

"Él (Putin) es fuerte e inteligente, no es ingenuo", agregó el mandatario francés, considerando que su homólogo ruso está "obsesionado con las interferencias en nuestras democracias".

"El quiere una gran Rusia. Su gente está orgullosa de su política. Es extremadamente duro con las minorías y con sus adversarios, con una idea de la democracia que no es la mía", señaló, afirmando sin embargo que mantiene "una comunicación permanente con él".

"Lo respeto, lo conozco, estoy lúcido", concluyó Macron.



La confrontación de los gobiernos occidentales con Moscú alcanza niveles insospechados desde el fin de la Guerra fría, luego del envenenamiento el mes pasado del ex agente doble ruso Serguei Skripal en Gran Bretaña y los bombardeos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido el 14 de abril contra el régimen sirio, aliado de Rusia, en respuesta a un presunto ataque químico en una localidad rebelde.

Macrón también se refirió en la entrevista al acuerdo nuclear con Irán, del que el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con retirarse.

"No tengo plan B para el (acuerdo) nuclear contra Irán", admitió. "Quiero luchar contra los misiles balísticos, quiero contener su influencia regional", afirmó, adelantando que dirá a Trump: "no abandone el acuerdo mientras no tenga una mejor opción en lo nuclear, completémoslo".

Dentro de tres semanas, Trump debe tomar una decisión sobre este acuerdo, que había prometido "romper" durante su campaña electoral, y que fue fruto de largos años de negociaciones internacionales con el objetivo de impedir que Irán se dotara de un arma atómica.

Fuente: AFP