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Resumen

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El papa León XIV (derecha) es recibido por el presidente francés Emmanuel Macron a su llegada al escenario durante la inauguración de la reunión titulada "En las raíces de Europa: Por la paz y la unidad", celebrada en el Centro de Conferencias Robert Schuman de Metz, en el noreste de Francia, el 28 de septiembre de 2026, último día de su visita a Francia. (Foto de Benoit Tessier / POOL / AFP)
El papa León XIV (derecha) es recibido por el presidente francés Emmanuel Macron a su llegada al escenario durante la inauguración de la reunión titulada "En las raíces de Europa: Por la paz y la unidad", celebrada en el Centro de Conferencias Robert Schuman de Metz, en el noreste de Francia, el 28 de septiembre de 2026, último día de su visita a Francia. (Foto de Benoit Tessier / POOL / AFP)
/ BENOIT TESSIER
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó ante el papa León XIV “las raíces judeocristianas” de Europa, que calificó de “continente de paz”, al tiempo que alertó del retorno de la guerra, a través de Ucrania, que obliga a los países europeos a “la acción”.

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