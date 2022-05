No hay lugar en el mundo donde no se haya publicado la foto de Maddie. Su carita mirando directamente a la cámara ha traspasado la barrera del tiempo, pese a que su rostro ahora sería el de una jovencita de casi 19 años. En el imaginario colectivo, siempre será la niña de 3 años que se desvaneció una noche para ya no regresar.

Su búsqueda frenética convirtió la desaparición de la británica Madeleine McCann en un caso icónico y ultramediático. Las pérdidas de niños no son ajenas a la policía, pero los miles de menores que se extravían cada año en el mundo no han tenido la atención de Maddie.

Kate y Gerry McCann, sus padres, estuvieron con el Papa, visitaron a Oprah, recibieron dinero de actores, futbolistas y todo famoso que quería parecer benevolente. Las portadas de periódicos se multiplicaban mientras que encontrarla se hacía más complicado: pistas falsas, sospechosos que luego no lo eran, acusaciones a la ligera, desvío de información, indemnizaciones, escándalos… todo abonaba para que el caso se volviera cada vez más grande y los indicios menos claros.

Incluso sus padres fueron considerados sospechosos por la policía portuguesa al señalar que la menor había muerto por accidente y que la pareja ocultó el cadáver.

En estos 15 años, niñas parecidas a Maddie fueron vistas desde México, Singapur, Marruecos, Chipre o la India. La leyenda de la pequeña niña seguía creciendo.

Policías de Scotland Yard excavan una zona cercana a Praia da Luz, el balneario portugués donde desapareció Maddie McCann en el 2007. REUTERS/Carlos Vidigal/File Photo / Stringer .

Los medios británicos hicieron lo suyo, y no dejaron de vender titulares ante cada indicio, obstaculizando a veces la labor de la policía lusa. De hecho, cuatro periódicos del mismo conglomerado –”The Daily Express”, “The Daily Star”, “Sunday Express” y “Daily Star Sunday”- debieron pedir disculpas públicas a los McCann por haberlos responsabilizado del destino de Maddie y de estar involucrados en su desaparición.

Este martes se cumplen quince años desde que se le vio por última vez en un balneario de Portugal. Ella dormía junto a sus hermanos gemelos, que aún eran bebes, mientras sus padres estaban cenando. Cuando su madre regresó para verlos, Maddie ya no estaba y la ventana de la habitación, abierta. Desde entonces, solo ha habido especulaciones. Pero esta vez pareciera que estamos más cerca de la conclusión: el hallazgo del culpable.

La ruta del alemán

Christian Brueckner es un criminal alemán de 44 años. Está detenido desde el año 2018 en una cárcel de Kiel (sur de Alemania) por haber abusado de una mujer estadounidense de 72 años en el año 2005 en Praia da Luz, el mismo balneario de donde desapareció Maddie.

Christian Brueckner es el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann. Está detenido en una cárcel alemana en Kiel.

Brueckner, que además tiene antecedentes de robo, tráfico de drogas, posesión de pornografía infantil y abuso de menores, era un visitante frecuente de Praia da Luz.

En mayo del 2007 acampaba con su furgoneta cerca al balneario luso. De hecho, fue uno de los más de 600 investigados tras la desaparición de Maddie, pero nunca lo consideraron sospechoso.

Su nombre empezó a interesar a los investigadores alemanes luego de ser extraditado a su país desde Portugal en el 2018. Un año antes, el sujeto le contó a un amigo en un bar que “él sabía todo lo que pasó con Maddie” mientras en la televisión daban un especial sobre el décimo aniversario del caso. Esta persona le habría avisado a la policía.

Fue así como empezaron a seguirle los pasos y detectaron que algunos datos claves no fueron tomados en cuenta en su momento, como que aquel 3 de mayo del 2007 a las 19:32 hizo una llamada de media hora desde su teléfono, y que un día después transfirió un auto Jaguar, que estaba a su nombre, a otra persona. Maddie habría desaparecido pasadas las 9 de la noche.

En esta foto del 2017, Kate y Gerry McCann dan una entrevista a la cadena británica BBC cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de Maddie. AFP / POOL / Joe Giddens / JOE GIDDENS

Aunque nada era demasiado relevante, no dejaron de seguirle las pistas. Así fue como, en el 2020, la policía alemana halló un sótano de su propiedad escondido en un jardín de Hannover, y una camioneta con ropas de baños de niña.

Para junio de ese año, la fiscalía de Brunswick ya lo consideraba el principal sospechoso.

La rocambolesca historia toma ímpetu ahora que la justicia portuguesa ya pidió la imputación de Brueckner, justo cuando se cumplen 15 años de la desaparición de Maddie, el plazo en el que prescriben los crímenes en Portugal. El tiempo corre para saber si, efectivamente, hallaron al culpable.