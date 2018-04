La Manada: El tuit de la Policía española que desató polémica

La Policía Nacional de España desató la polémica en Twitter este jueves tras producirse la sentencia de nueve años de cárcel a los miembros de La Manada por "abuso sexual", no por violación, a una joven durante los Sanfermines de 2016.

En medio de la tensión en las calles y las críticas en las redes sociales a la sentencia, la Policía publicó un tuit con el hashtag #NoEsNo repetido doce veces y acompañado del número de atención bajo el mensaje "estamos contigo".

Los usuarios de Twitter no tardaron en reaccionar ante el mensaje, recordando que uno de los cinco sevillanos, de entre 27 y 29 años, que se hacían llamar La Manada en un grupo de WhatsApp, es miembro de la Guardia Civil -actualmente suspendido- y otro era militar.



Por ejemplo, la usuaria Marta Cañigueral, cuya cuenta indica que tiene una maestría en Criminología, cuestionó. "#NoEsNo al abuso sexual o a la violación? Venga, hombre".



Por otro lado, la senadora autonómica por Navarra Idoia Villanueva (del partido Podemos) tuiteó, sin referirse directamente a la Policía: "Te violan. Te roban el móvil. Te ponen un detective y te juzgan por sobrevivir. No es la primera vez que lo hacían. No es abuso, es agresión, es violación. #LaManada #NoesNo hoy, todos los días, en toda circunstancia".



La sentencia de este mediático caso provocó la indignación entre las cientos de personas que se hallaban a las puertas del tribunal de la ciudad de Pamplona, que prorrumpieron al grito de "es violación, no es abuso", en disconformidad con el fallo y repitieron la consigna de "yo si te creo" en referencia a la víctima.

"No es abuso, es violación" gritan ante el Palacio de Justicia las presentes. Indignación total tras la sentencia. pic.twitter.com/4E8EFAMAOc — Hordago | El Salto (@HORDAGO_ElSalto) 26 de abril de 2018

Con esta condena, la sala de la Audiencia de Navarra, en Pamplona, entiende que los abusos de produjeron sin consentimiento de la mujer, pero no se dio ni uso de la violencia ni intimidación, condiciones para que la agresión se considerara una violación.



Sin embargo, ella declaró durante el juicio que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, lo que le hizo entrar en shock y desear que todo terminara cuanto antes.



Además de la condena a prisión, los jueces prohibieron a La Manada acercarse a menos de 500 metros de la víctima, de 18 años, o contactarla por 15 años. Además, deberán indemnizarla entre los cinco con 50.000 euros.



La pena es bastante inferior a la solicitada por la fiscalía, de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno e indemnización de 100.000 euros.



La condena cuenta con el voto discrepante de uno de los magistrados, Ricardo González, quien ha abogado por la absolución de los cinco jóvenes.



Desde las 9 de la mañana, los hashtags #LaManada y #YoSíTeCreo eran tendencia global en Twitter, con aproximadamente 100.000 tuits. Además, se ha convocado a una manifestación frente al Palacio de Justicia.



Fuente: Agencias