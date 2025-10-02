Mánchester: al menos dos muertos por ataque en el exterior de una sinagoga durante Yom Kippur

Dos personas murieron y tres resultaron heridas graves en un ataque ocurrido el jueves por la mañana frente a una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, informó la policía.

Las fuerzas del orden dispararon contra el sospechoso del ataque, pero actualmente no pueden confirmar su muerte, agregó la policía en X, explicando que se sospecha que el hombre lleva consigo “objetos sospechosos” y que un equipo especializado en artefactos explosivos está en el lugar.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 9H30 locales (8H30 GMT) de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera “un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado”.

Miembros de las Fuerzas Armadas preparan un robot desactivador de bombas frente a la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Manchester, el 2 de octubre de 2025. (Foto de Paul Currie / AFP). / PAUL CURRIE

Miembros de la comunidad se consuelan mutuamente cerca de la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, en Crumpsall, al norte de Manchester. (Foto de Paul Currie / AFP). / PAUL CURRIE

Información en desarrollo

VIDEO RECOMENDADO