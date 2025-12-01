El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en Lisboa, Portugal, el 27 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS)
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Portugal es hospitalizado tras "sentirse indispuesto"
El presidente de Portugal, , fue hospitalizado esta tarde en Oporto, en el norte del país, tras “sentirse indispuesto”, por lo que se le están realizando pruebas médicas, confirmó la Presidencia lusa.

Rebelo de Sousa está ingresado en el Hospital Universitario de São João, en Oporto, confirmó su despacho en un comunicado publicado en su página web.

MIRA AQUÍ: Autoridades de Portugal lamentan la muerte del cuarto fallecido por ola de incendios

El mandatario asistió al funeral del ingeniero António Mota en el municipio de Amarante cuando se sintió “indispuesto a raíz de un bloqueo digestivo”.

Los médicos de la Presidencia consideraron que, antes de emprender el viaje de regreso a Lisboa, sería aconsejable realizarle unas pruebas médicas, que en estos momentos se están llevando a cabo.

Una vez se conozcan los resultados, se facilitará nueva información”, concluyó la nota.

Rebelo de Sousa, de 76 años y con un historial de problemas cardíacos, está actualmente en la recta final de su segundo mandato, que termina el próximo año después de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 18 de enero.

El jefe de Estado ha tenido varios problemas de salud: en octubre de 2019 se sometió a un cateterismo y se le diagnosticaron varias obstrucciones coronarias importantes, que fueron tratadas durante la intervención, y fue operado de varias hernias en 2017 y 2021.

En junio de 2023 también fue hospitalizado tras desmayarse a causa de una bajada de tensión durante una visita a una universidad.

