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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras se dirige a los asistentes a una cena con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Kylie Cooper / AFP).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa mientras se dirige a los asistentes a una cena con el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Kylie Cooper / AFP).
/ KYLIE COOPER
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, admitió este martes que podría haber interceptores de proyectiles adquiridos por socios europeos para Ucrania pendientes de autorización estadounidense, aunque negó que exista una directiva política deliberada para perjudicar a Kiev.

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