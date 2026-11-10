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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall del Hotel Talleyrand en París, el 10 de noviembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / PISCINA / AFP
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habla con la prensa durante la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 en el Centro George C. Marshall del Hotel Talleyrand en París, el 10 de noviembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / PISCINA / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó el martes que la presión económica estadounidense sobre Irán es tan fuerte que actualmente “no hay necesidad” de llevar a cabo una operación militar de gran envergadura.

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