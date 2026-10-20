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Resumen

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa a su llegada al hotel Taj Mahal Palace en Bombay el 20 de octubre de 2026. (Foto de Kylie Cooper / AFP).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, observa a su llegada al hotel Taj Mahal Palace en Bombay el 20 de octubre de 2026. (Foto de Kylie Cooper / AFP).
/ KYLIE COOPER
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, está “frustrado y enfadado” ante las acusaciones del Gobierno de Ucrania que atribuyen a Washington un supuesto bloqueo de inteligencia y de material militar para forzar a Kiev a capitular frente a Rusia.

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