El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le dijo este jueves a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania en la guerra abierta desde 2022.

“Estamos preparados para ejercer esa posición si la oportunidad se presenta. Lo hemos expresado hoy y en el pasado”, remarcó Rubio en declaraciones a la prensa después de reunirse esta mañana con Lavrov en Manila, donde ambos asisten a la reunión de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Rubio calificó de “buena” y “franca” la conversación con su homólogo, a quien reiteró la disposición de Washington de ejercer un rol “constructivo” para “poner fin a la guerra”, dijo, al evitar aportar más detalles sobre unas posibles negociaciones.

El representante norteamericano incidió en el “sangriento” conflicto con grandes pérdidas para ambas partes y calificó de “reto” lograr que ambos países pacten el fin de las hostilidades.

“Ambos bandos tienen que aceptar. Lo hemos intentado y seguiremos intentando encontrar un punto de equilibrio” para las dos naciones, insistió Rubio.

Por su parte, el ministerio de Exteriores ruso dijo que durante la reunión bilateral Lavrov informó a su homólogo “sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto y enfatizó la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, responde a una pregunta antes de una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna. (Foto de Finn Gomez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP). / FINN GOMEZ

Rusia, asimismo, acusó a los países europeos de impulsar políticas “desestabilizadoras” que “buscan infligir una ‘derrota estratégica’” a Moscú.

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, están estancadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Irán.

Desde entonces, los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, ante lo cual Moscú ha intensificado sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

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