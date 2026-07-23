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Resumen

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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (Foto de Alexander NEMENOV y JOHAN ORDONEZ / varias fuentes / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. (Foto de Alexander NEMENOV y JOHAN ORDONEZ / varias fuentes / AFP)
/ ALEXANDER NEMENOV JOHAN ORDONEZ
Por Agencia EFE

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le dijo este jueves a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania en la guerra abierta desde 2022.

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