Marco Rubio llega a Múnich para participar en Conferencia de Seguridad y reunirse con Zelensky

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó este viernes a Múnich, en el sur de Alemania, donde arranca hoy la conferencia de seguridad homónima y donde está previsto que se reúna entre otros con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para abordar el proceso de paz.

El Consulado de EE. UU. en Múnich informó a través de su cuenta de X del aterrizaje de Rubio.

“¡Bienvenido de vuelta a Alemania! El secretario de Estado Marco Rubio ha llegado a Múnich en cabeza de la delegación estadounidense en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde mantendrá contacto con líderes globales en este foro crucial”, señaló en su mensaje el Consulado.

El jueves Rubio dijo antes de partir que esperaba reunirse con Zelensky y subrayó la necesidad de poner fin a la guerra.

“Creo que estará allí y hay una oportunidad de verlo. Creo que está en mi agenda, no estoy 100 % seguro, pero estoy seguro de que lo haremos”, declaró.

Rusia lanzó contra territorio ucraniano 25 misiles y cerca de 300 drones de distintos tipos que tuvieron entre sus principales objetivos infraestructuras energéticas ucranianas. Foto: EFE/Servicio de Emergencias Estatal / -

“Es una guerra. Por eso queremos que termine. La gente está sufriendo. Es la época más fría del año. El sufrimiento es inimaginable”, afirmó con respecto a los más recientes bombardeos rusos.

El Kremlin confirmó este viernes el acuerdo para reanudar la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, en Ginebra las negociaciones sobre Ucrania, cuyas dos primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con mediación de EE. UU.

“Existe un acuerdo de que será, efectivamente, la próxima semana”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria y precisó que se repetirá el “formato trilateral”

Rubio, que tiene previsto pronunciar un discurso el sábado en la Conferencia de Seguridad, también dijo el jueves que está seguro de que “alguien planteará” la cuestión de Groenlandia durante el foro.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, anunciaron este viernes que tienen previsto reunirse con el jefe de la diplomacia estadounidense para abordar de nuevo la crisis desatada por las pretensiones de Washington de hacerse con el citado territorio ártico dependiente de la Corona de Dinamarca.