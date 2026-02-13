Marco Rubio llega a Múnich para participar en Conferencia de Seguridad y reunirse con Zelensky

Escuchar
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a su llegada este viernes a Alemania para participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto. EFE/ Consulado General de EEUU en Múnich.
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, llegó este viernes a Múnich, en el sur de Alemania, donde arranca hoy la conferencia de seguridad homónima y donde está previsto que se reúna entre otros con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para abordar el proceso de paz.

