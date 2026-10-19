El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó este lunes las críticas por la falta de apoyo realizadas por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al que llamó, al igual que a Rusia, a centrarse en poner fin a la guerra.

“No ha habido pausa”, dijo a la prensa en la ciudad uzbeka de Samarcanda, en alusión a la posible interrupción en la entrega de información de inteligencia a Kiev por parte de Washington.

Rubio, quien participa hoy en Uzbekistán en una reunión en el formato C5+1 con los cinco ministros de Exteriores de los países de Asia Central -Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán-, añadió que desconoce “de dónde” recibe la información Zelensky, tanto sobre eso como sobre las restricciones al uso de la red satelital Starlink, de lo que se desentendió públicamente el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

“En lo que él tiene que centrarse y en lo que nosotros queremos centrarnos es en poner fin a la guerra. Eso es en lo que nosotros queremos que se centre todo el mundo. Es en lo que queremos que se centre Rusia”, insistió.

Agregó que la prioridad para Trump es “intentar poner fin a esta guerra” y defendió la decisión del presidente de suspender durante 60 días la aplicación del paquete de sanciones contra Rusia conocido como Ley Graham.

En una clara crítica a la actual Administración estadounidense, Zelensky denunció hoy en declaraciones a la agencia Bloomberg: “Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule”.

Además, lamentó que Washington no haya autorizado el envío de algunos de los misiles Patriot -los únicos capaces de derribar los misiles balísticos rusos- por los que sus socios europeos que sufragan la adquisición de armamento estadounidense ya han pagado.

Admitió que las actuales tensiones con la Casa Blanca están directamente relacionadas con las próximas elecciones legislativas en EE.UU. y expresó su confianza en que las relaciones mejoren tras la votación del 3 de noviembre.

Mientras, pese a las críticas de Kiev, la Unión Europea y su propio partido, Trump defendió su decisión de aliviar las sanciones contra Rusia: “Estoy en proceso de negociar la paz en la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiero hacer nada que, de forma insensata, aleje a Rusia de la mesa de negociaciones”.

Y volvió a acusar a Zelensky de no querer realmente el fin de una contienda -probablemente nunca quiso, dijo- que cumplirá cinco años en febrero de 2027.

Rubio participa este lunes en una reunión en el formato C5+1 con los cinco ministros de Exteriores de Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán, viaje en el que le acompañan representantes de más de 200 compañías estadounidenses.