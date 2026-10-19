El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izquierda), asiste a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov, en Samarcanda, Uzbekistán, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Kylie Cooper / AFP).
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izquierda), asiste a una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Uzbekistán, Bakhtiyor Saidov, en Samarcanda, Uzbekistán, el 19 de octubre de 2026. (Foto de Kylie Cooper / AFP).
/ KYLIE COOPER
Por

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.