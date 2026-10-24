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La laica argentina Margarita Bavosi, conocida como "Luminosa".
La laica argentina Margarita Bavosi, conocida como "Luminosa".
Por Agencia EFE

El papa León XIV aprobó este sábado el decreto que reconoce las “virtudes heroicas” de la laica argentina Margarita Bavosi (1941 - 1985), conocida como “Luminosa”.

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