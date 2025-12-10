Hija de María Corina Machado: “Siento el orgullo de saber que no descansará hasta liberar Venezuela”

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, se mostró este miércoles convencida de que la opositora venezolana regresará a su país tras viajar a Noruega, donde está previsto que llegue en las próximas horas, después de no poder estar a tiempo para recibir el Nobel de la Paz en Oslo.

“ Siento el orgullo de saber que no descansará hasta liberar Venezuela ”, dijo Sosa en declaraciones a los medios horas después de recoger el premio en nombre de su madre y de pronunciar el discurso de aceptación.

El viaje de Machado ha estado rodeado por la incertidumbre: el Instituto Nobel aplazó y finalmente canceló el martes la rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia de este miércoles confirmó que la opositora tampoco podría recoger el premio en persona, aunque llegaría a la capital noruega más tarde.

La galardonada con el Nobel de la Paz vive en Venezuela en paradero desconocido y su llegada a Oslo sería la primera aparición en público desde enero de este año.

El diario estadounidense informó hoy de que Machado viajó en secreto el martes en una embarcación desde hacia la isla caribeña de Curazao, desde donde habría continuado viaje hacia Oslo.

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa el miércoles 10 de diciembre en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia. (AFP)

“Yo sé que los venezolanos conocen a mi mamá mejor que nadie y saben que mamá jamas va a abandonar la lucha por Venezuela. Ella ha entregado su vida por el país, por los venezolanos, yo lo sé como hija, me consta el sacrificio y la determinación y el amor que tiene por el país”, declaró su hija.

Sosa dijo al asumir “con todo el dolor del alma”: “Me va a tocar despedirme otra vez de ella, porque no hemos alcanzado la libertad, pero sé que ése es su deber y ella lo asumió así, y cueste lo que cueste... y pueden tener por seguro que ella va a volver al país y va a hacer todo lo posible por hacerlo”.

La hija de Machado admitió sentirse emocionada por haber tenido que sustituir a su madre en la ceremonia de entrega del Nobel.

“Es difícil procesar todo, la idea de que es posible que vea a mi mamá en unas horas, la oportunidad de sin pedirlo y sin quererlo y sin ser merecedora de estar en ese podio, hablando sus palabras y representado al país... Tocó y espero que Venezuela haya quedado en alto y que nuestra historia de lucha, de dignidad, de valentía haya resonado en todo el mundo”, afirmó.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)