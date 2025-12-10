María Corina Machado debería llegar a Oslo el miércoles por la noche o el jueves, según el Instituto Nobel

La opositora venezolana da Machado, que recibirá en ausencia el premio Nobel de la Paz este miércoles en Oslo, debería llegar a la capital noruega entre esta noche y el jueves en la mañana, dijo a la AFP el director del Instituto Nobel.

Machado “se espera que llegue en algún momento entre esta noche y mañana por la mañana”, declaró Kristian Berg Harpviken, antes del inicio de la ceremonia de entrega del galardón a partir de las 13H00 (12H00 GMT) en la Municipalidad de Oslo.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibirá el premio y pronunciará el discurso en su nombre, agregó.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo. La dirigente opositora vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra el presidente Nicolás Maduro.

El fin de semana, el Instituto Nobel anunció que Machado recibiría en persona el galardón, dotado de una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. También organizó el martes una rueda de prensa y entrevistas con distintos medios internacionales, que terminaron siendo canceladas.

Familiares y aliados de Machado en Oslo dijeron a AFP en que confiaban verla en la ciudad noruega, adonde se han desplazado decenas de venezolanos exiliados y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay.

Su exjefa de campaña, Magalli Meda, dejó entender el martes que la opositora ya había salido de Venezuela. “Cómo vamos a pensar que María Corina no va a regresar y se va a quedar en el exilio”, dijo Meda en un comunicado publicado en X.