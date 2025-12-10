Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, habla tras recibir el Premio Nobel de la Paz para su madre. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
/ ODD ANDERSEN
Agencia EFE
Agencia EFE

María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a líderes que la apoyaron
La opositora venezolana dedicó este miércoles el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que luchan por la “libertad” de ese país, así como a “los líderes del mundo” que les apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre en Oslo.

MIRA: Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Nobel de la Paz EN VIVO, última hora de la histórica ceremonia en Oslo

Información en desarrollo

