María Corina Machado dedica el Nobel de la Paz a todos los venezolanos y a líderes que la apoyaron

La opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los “héroes” que luchan por la “libertad” de ese país, así como a “los líderes del mundo” que les apoyaron, en un discurso leído por su hija, Ana Corina Sosa, que recogió el galardón en su nombre en Oslo.
