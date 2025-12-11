María Corina Machado dice que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este jueves en Oslo que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela, donde vive en clandestinidad desde agosto de 2024, para viajar a Oslo a recibir el premio Nobel de la Paz.

“Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos”, dijo Machado al responder a una pregunta de la AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves.

La líder opositora, de 58 años, no logró asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz y fue su hija, Ana Corina Sosa, quien recogió el galardón en su lugar.

También este jueves, durante una visita al Parlamento noruego, agradeció “a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas” para que pudiera viajar a Oslo.

Machado confirmó que haría “todo lo posible” para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada. “Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado”, dijo en inglés.

“No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto”, continuó, en su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato.

Su reaparición se produce en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes.

Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Poco después de las 02H00 (01H00 GMT) de este jueves, la dirigente opositora salió a saludar desde el balcón del hotel donde se alojaba, el Grand Hotel de Oslo, y fue aclamada por sus seguidores, con quienes entonó el himno nacional de Venezuela.

Cuando bajó a la calle, la recibieron como a una estrella de rock al grito de “¡Libertad!” y “¡Valiente!”. “¡María ayúdanos a volver!”, pedían, rompiendo la calma de la apacible capital noruega.

Muchos entonaron canciones tradicionales con el cuatro, un instrumento típico venezolano, y gritaban consignas por una “Venezuela libre”.