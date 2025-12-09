Edmundo González Urrutia vuela a Oslo para la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024, viaja a Oslo para asistir este miércoles a la entrega del Nobel de la Paz de 2025, concedido a María Corina Machado, según un mensaje difundido en redes por el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma.

“El presidente Gonzalez Urrutia aborda el avión que lo llevará a Oslo. Encuentro histórico con María Corina Machado, en cuyas voces se harán sentir los sentimientos de millones de familias venezolanas esperanzadas en recuperar, muy pronto, la libertad plena de nuestra patria", dice el texto publicado hoy.

Acompaña con un video en el que puede verse cómo González Urrutia entra en la cabina del pasaje de un avión que lo trasladará a la capital de Noruega, explica dentro del aparato el propio Ledezma, también exiliado en España.

En las imágenes publicadas, González es recibido con aplausos y gritos de “¡Presidente, presidente!" por otros pasajeros.

No obstante, aún es una incógnita la presencia de la líder opositora en Oslo para recoger el premio en persona mañana.

La rueda de prensa que tenía previsto dar este martes en el Instituto Nobel de Oslo a las 13.00 horas (12.00 GMT) ha sido aplazada, informó el Instituto Nobel de Oslo, que no explicó el motivo. Añadió que comunicará la nueva hora «con un mínimo de dos horas de antelación».

El Instituto Nobel había informado el sábado a EFE de que la propia Machado le había asegurado un día antes en conversación telefónica que viajará a la capital noruega.

El paradero de la líder opositora venezolana, que vive en la clandestinidad en su país desde inicios de este año, sigue sin conocerse.

Inhabilitada en Venezuela para ejercer cualquier cargo de elección popular, Machado encabezó la campaña electoral de Edmundo González como candidato de la coalición opositora Comando con Venezuela en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024.

Según los datos oficiales del chavismo, fueron ganados por Nicolás Maduro para un nuevo mandato, pero la oposición se hizo con las actas de votación y denunció un “fraude electoral masivo”. Edmundo González fue reconocido presidente electo por varios países, con EE.UU. a la cabeza.

Finalmente, González se exilió el 8 de septiembre en España, donde el Gobierno le concedería asilo, para evitar ser detenido en su país en relación con la publicación de varias de esas actas en internet.