La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, llega al Grand Hotel tras su audiencia en el Palacio de Oslo, Noruega, el 12 de diciembre de 2025.
Agencia EFE
María Corina Machado es recibida por los reyes y el príncipe heredero de Noruega
María Corina Machado es recibida por los reyes y el príncipe heredero de Noruega

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, , fue recibida este viernes en , Harald V y Sonia, y el príncipe heredero, Haakon, en el Palacio Real de Oslo.

Tras su encuentro con los miembros de la familia real, Machado regresó acompañada por el vicepresidente del Comité Noruego del Nobel, Asle Toje, al Grand Hotel de Oslo, donde en la madrugada del jueves había hecho su primera aparición pública desde enero pasado.

La ceremonia de entrega del premio Nobel a Machado el pasado miércoles, a la que la galardonada no pudo llegar a tiempo, estuvo presidida por los reyes y los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit, y la hija de estos, la princesa Ingrid Alexandra, quien celebró su debut en este evento anual.

Ese mismo día, los monarcas recibieron en audiencia en el Palacio Real de Oslo a Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora, quien recogió el premio y leyó el discurso de aceptación del galardón en nombre de su madre.

En la audiencia a Sosa también estuvieron presentes los príncipes herederos y la princesa Ingrid Alexandra.

María Corina Machado logró llegar a Oslo en la madrugada del jueves.
Machado, merecedora del premio “por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, como recuerda la Casa Real, aterrizó en la capital noruega horas más tarde y de madrugada, visiblemente cansada, pero sonriente, salió al balcón del Gran Hotel de Oslo para saludar a sus simpatizantes congregados en el exterior.

Posteriormente, salió del edificio para acercarse a las decenas de venezolanos apostados en la calle para recibirla.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró el jueves 11 de diciembre en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija. (AFP)

