María Corina Machado sobre llegar a Noruega: “Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo”
María Corina Machado sobre llegar a Noruega: "Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo"

María Corina Machado sobre llegar a Noruega: “Estaré en Oslo, estoy de camino ahora mismo”

La líder opositora venezolana, , lamentó este miércoles en una conversación telefónica desde un lugar desconocido con el que no pueda llegar a tiempo a la ceremonia de entrega del Premio , pero aseguró que llegará a y que de hecho está “de camino ahora mismo”.

Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirte que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo en este momento”, aseguró Machado al responder a la llamada telefónica del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Entrega del Nobel de la Paz de María Corina Machado EN VIVO, última hora de la histórica ceremonia en Oslo

Machado dijo tener constancia de que hay “cientos de venezolanos” de diferentes partes del mundo que sí pudieron llegar a la capital noruega, así como su propia familia, su equipo y muchos colegas.

La exdiputada agregó que, “como este es un premio para todos los venezolanos”, ellos lo recibirán.

Tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos, a quienes no he visto en dos años. Y a tantos venezolanos y noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y nuestro esfuerzo. Así que muchas gracias y nos vemos muy pronto”, aseguró un tanto apresurada, porque afirmó subirse ahora mismo a un avión para llegar a Oslo.

Además, Machado reiteró su agradecimiento al Comité Nobel por el “inmenso reconocimiento” a la lucha del pueblo venezolano por la democracia y la libertad.

Las dudas sobre la presencia de la opositora venezolana María Corina Machado en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz se multiplicaron el martes 9 de diciembre después de la cancelación de una conferencia de prensa prevista en Oslo. (AFP)
