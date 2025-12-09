La líder opositora venezolana María Corina Machado participará con un video desde la clandestinidad. ( Foto AFP).
La líder opositora venezolana María Corina Machado participará con un video desde la clandestinidad. ( Foto AFP).
Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista en Oslo este martes
Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista en Oslo este martes

Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista en Oslo este martes

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la y ganadora del Nobel de la Paz, , fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del ”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

PUEDES VER: Las incógnitas del viaje a Oslo de María Corina Machado para el Nobel de la Paz, que el clavismo califica de “subasta”

La rueda de prensa, que inicialmente iba a tener lugar a las 12.00 GMT de este martes, fue primero pospuesta sin nueva hora prevista.

Finalmente, ante las dificultades de la líder opositora para llegar a la capital noruega, el evento ha sido cancelado.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de .

La líder de la oposición, María Corina Machado, gesticula durante una entrevista con la AFP en Caracas el 25 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
La líder de la oposición, María Corina Machado, gesticula durante una entrevista con la AFP en Caracas el 25 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, , y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

Varios países de América registraron este sábado 6 de diciembre manifestaciones en las que reclamaron “libertad” en Venezuela, con un pedido que quiere transformar el premio Nobel de la Paz concedido a la líder opositora María Corina Machado en un "megáfono global" que dé voz a la “lucha de los venezolanos por la democracia”. (EFE)

