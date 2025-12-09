Instituto Nobel cancela conferencia de prensa de María Corina Machado prevista en Oslo este martes

La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue definitivamente anulada, dijo a la AFP el Instituto Nobel en la capital noruega.

“La propia María Corina Machado ha declarado en entrevistas lo complicado que será el viaje a Oslo. Por lo tanto, en este momento no podemos proporcionar más información sobre cuándo y cómo llegará para la ceremonia del Premio Nobel de la Paz”, declaró el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

La rueda de prensa, que inicialmente iba a tener lugar a las 12.00 GMT de este martes, fue primero pospuesta sin nueva hora prevista.

Finalmente, ante las dificultades de la líder opositora para llegar a la capital noruega, el evento ha sido cancelado.

Machado, de 58 años, ingeniera de profesión y madre de tres hijos, pasó a la clandestinidad en agosto de 2024, luego de las presidenciales de julio que llevaron a la investidura de Nicolás Maduro.

La líder de la oposición, María Corina Machado, gesticula durante una entrevista con la AFP en Caracas el 25 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP / FEDERICO PARRA

La líder opositora, inhabilitada para los comicios, sostuvo que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Aunque el Instituto Nobel afirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia de entrega del premio en Oslo este miércoles, el paradero de la opositora venezolana es un misterio.

No ha aparecido en público desde el 9 de enero de este año, cuando asistió a una manifestación en Caracas en contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.