Corina Parisca Pérez, la madre del líder opositora venezolana María Corina Machado, en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025. (Ole Berg-Rusten / NTB / AFP)
/ OLE BERG-RUSTEN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

La madre de María Corina Machado asegura que su hija no defraudará a los venezolanos en su lucha
La madre de María Corina Machado asegura que su hija no defraudará a los venezolanos en su lucha

La madre de la opositora venezolana , , dijo este miércoles que la premio , pese a su ausencia en , estará bien representada en la entrega del galardón por su familia y “todos” los venezolanos, y prometió que la exdiputada no les defraudará en su lucha.

Ella está tan bien representada tanto por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que está esperando esto y más. Y ella lo dará”, afirmó a medios en Oslo, entre ellos EFE, después de conocerse que la política finalmente no ha podido llegar a la capital noruega.

Francisco Sanz
Parisca recalcó que tiene “en el alma la satisfacción” de que “todo el mundo está reconociendo en María Corina, una gran mujer entregada a la bondad, a la a la ayuda, a su país y al mundo en general, en todo lo que ella puede”.

Ahora sí me siento súper orgullosa”, enfatizó.

Estábamos esperando a Cori, pero si el Señor decidió que no venga, está bien representada por su mamá y sus nietos”, dijo, y explicó que la “fe la sostiene” a ella en estos momentos.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)

Y la fe en la seguridad de que es el camino que Dios eligió para ella. Ella se lo ha ganado con su trabajo, pero cualquier resultado o circunstancia que se presente no es ella, porque no es lo que ella está buscando”, subrayó.

La madre de la líder opositora venezolana señaló que no ha podido hablar con su hija, que vive en paradero desconocido en Venezuela, pero que había asegurado el pasado fin de semana que llegaría a Oslo para recoger en persona el Premio Nobel de la Paz.

Sin embargo, Parisca le envió un mensaje a María Corina Machado: “mi amor, te queremos mucho, te queremos más que nunca, pero no porque te hayan dado un premio. Claro que eso contribuye, pero porque tú eres como eres”, dijo.

Cori mi vida, nos haces mucha falta, pero sabemos que estás aquí un poquito en el alma de cada uno”, añadió mirando a las cámaras de televisión internacionales.

