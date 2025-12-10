La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

Escucha la noticia
La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.
Noticia en desarrollo…