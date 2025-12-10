Una captura de pantalla muestra a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista con AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. (Foto: AFP VIDEOGRAPHICS / AFP).
Una captura de pantalla muestra a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista con AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. (Foto: AFP VIDEOGRAPHICS / AFP).
/ AFP VIDEOGRAPHICS
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo
Resumen de la noticia por IA
La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

La opositora venezolana María Corina Machado ya está en Oslo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, pero ya no comparecerá en el balcón del Grand Hotel de la capital noruega para saludar a sus seguidores, dado que quiere reunirse directamente con sus familiares, dijo el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Noticia en desarrollo…

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC