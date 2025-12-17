La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. (Odd ANDERSEN / AFP)
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. (Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Agencia AFP
Agencia AFP

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado abandonó Oslo
La premio Nobel de la Paz María Corina Machado abandonó Oslo

La premio Nobel de la Paz María Corina Machado abandonó Oslo

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, , ya no se encuentra en , anunció este miércoles un cercano colaborador, Pedro Urruchurtu Noselli, quien no precisó su nuevo destino.

Machado se fracturó una vértebra la semana pasada al salir de Venezuela, donde vivía oculta desde agosto de 2024.

MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

Se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu en su cuenta de X.

Ya no está en la ciudad de Oslo”, añadió sin más detalle.

Machado vivía en la clandestinidad tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que otorgaron un tercer mandato consecutivo al líder chavista Nicolás Maduro, ahora bajo presión de Estados Unidos.

La opositora, que estaba inhabilitada, sostiene que el chavismo le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia.

Machado, ganadora del Nobel de la Paz por su lucha por “una transición justa y pacífica” para recuperar la democracia en Venezuela, llegó a la capital noruega la madrugada del jueves 11 de diciembre.

No estuvo a tiempo de asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del galardón, que había recogido en su nombre su hija Ana Corina Sosa.

Su viaje para salir de Venezuela fue fruto de una rocambolesca operación denominada “Dinamita Dorada”, según Bryan Stern, un excombatiente estadounidense que fundó una empresa para sacar a extranjeros de zonas peligrosas.

Machado, disfrazada y con una peluca, abandonó Caracas rumbo a una playa en el norte del país. De allí salió en una precaria embarcación hacia Curazao, para tomar un vuelo con escala en Estados Unidos.

Stern detalló en declaraciones al Wall Street Journal que la embarcación que debía sacarla del país estaba averiada.

MÁS INFORMACIÓN: Petro llama “dictador” a Maduro pero dice que no es narcotraficante como afirma Estados Unidos

Para su salida se empleó un viejo barco pesquero, que no fuera confundido con una narcolancha, ahora que Estados Unidos lleva semanas bombardeando este tipo de embarcaciones, con un saldo de más de 90 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Cuando por fin logró zarpar, el GPS de la embarcación se dañó. Entumecida de frío y empapada, pasó a otro barco en el que se encontraba Stern y que la llevó a Curazao.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el mes pasado a la AFP que Machado sería considerada “prófuga” si abandonaba el país, donde es investigada por “conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado aseguró el jueves 11 de diciembre en Oslo que la "tiranía" en su país acabará "muy pronto", un día después de ausentarse de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Noruega, que recogió su hija. (AFP)
