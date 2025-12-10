Nobel de la Paz María Corina Machado dará conferencia de prensa el jueves, anuncia gobierno noruego

La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dará una conferencia de prensa el jueves en Oslo, al día siguiente de que en un discurso leído por su hija, la líder opositora llamara a los venezolanos a luchar por la libertad.

Machado, laureada por desafiar a Nicolás Maduro, no ha sido vista en público durante meses tras recibir amenazas de muerte.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el premio Nobel de la Paz en Oslo

La opositora hará su primera aparición pública a las 09H15 GMT del jueves, informó el gobierno del país escandinavo.

El miércoles Machado llamó a “luchar por la libertad” en un discurso leído por su hija Ana Corina Sosa Machado, que recogió en su lugar el Nobel de la Paz.

Emocionada, esta afirmó que su madre llegará a Oslo “en unas horas”, pero que “estará de vuelta a Venezuela muy pronto”. “Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito”, aseguró.

El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa el miércoles 10 de diciembre en Oslo, en ausencia de la galardonada, que está de camino pero no llegó a la ceremonia. (AFP)

La ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones “Alma llanera” y “Venezuela” por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el líder chavista Nicolás Maduro.

“Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo”, dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

En ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

El discurso, leído por su hija, evocó “la lucha contra una dictadura brutal”, en la que “lo hemos intentado todo”.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los “crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas” y un “terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”.

“Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado viaja a Oslo pero no llegará a tiempo para recibir el Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre, por lo que lo recogerá su hija, anunció el instituto noruego que otorga el galardón. (AFP)